РИАМО – 12 июл. Масштабный внутренний аудит выявил в МЧС России множество проблем: от нехватки кадров и топлива до проблем с обмундированием и техникой для пожарных и спасателей, сообщает РБК.

Двухнедельная проверка ведомства была проведена по требованию нового министра ведомства Евгения Зиничева. Результаты доложил в начале июля на селекторном совещании в МЧС начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко. Названные Яцуценко проблемы возникли в период, когда МЧС возглавлял Владимир Пучков, а бюджет ведомства последовательно сокращался.

«Ключевая выявленная при проверке проблема – дефицит кадров. В пожарной охране текущий некомплект личного состава составляет 23,1 тысячи человек, некомплект дежурных караулов – 10,8 тысячи», – говорится в сообщении.

По результатам проверки выяснилось, что после сокращения на 50% штата Государственного пожарного надзора на каждого из 9,8 тысячи инспекторов приходится более тысячи объектов (всего их в стране около 10 миллионов).

Проблемы с комплектованием офицерского состава выявлены в спасательных воинских формированиях Центрального федерального округа, добавляется в материале.

Проверка также показала, что с 2014 года в МЧС были приняты управленческие решения, приведшие к «уничтожению системы материально-технического обеспечения». В материалах доклада говорится, что все специалисты в области тылового технического обеспечения были сокращены и уволены.

Проверка также выявила критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных – налицо низкий процент укомплектованности пожарной техникой, оборудованием, имуществом и инструментом. В докладе сказано, что у 67% основной пожарной техники и 73% специальной техники превышены сроки эксплуатации. Свыше 30% пожарных автомобилей находится в эксплуатации более 25 лет.