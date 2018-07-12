РИАМО - 12 июл. В четверг состоялось очередное заседание совета депутатов подмосковного городского округа Ликино-Дулево, в ходе которого народные избранники приняли положение «Об администрации городского округа Ликино-Дулево» и избрали главу городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего на должность главы округа свои заявки подали четыре человека, на конкурс были допущены три кандидата – Евгений Рунов, Елена Рожкова и Анатолий Коблов. В результате открытого голосования единогласным решением главой избран Евгений Рунов», – сказал заместитель председателя правительства Московской области, председатель конкурсной комиссии Александр Костомаров.

Далее депутаты утвердили положение «Об администрации городского округа Ликино-Дулево» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность городского округа.

Кроме того, народные избранники приняли решения о ликвидации администраций сельских и городских поселений и администрации Орехово-Зуевского муниципального района.