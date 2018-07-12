РИАМО - 12 июл. Члены Московской городской избирательной комиссии на заседании в четверг утвердили форму избирательного бюллетеня на выборах мэра столицы в сентябре этого года, передает корреспондент РИАМО.

«Содержание бюллетеня установлено законом, кандидаты располагаются в алфавитном порядке. Бюллетени, где будут применяться КОИБы, отличаются плотностью бумаги. Защищены бюллетени будут защитной сеткой, которая наносится типографским способом базового цвета, прошу поддержать», - сказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Члены Московской городской избирательной комиссии приняли решение единогласно.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы, согласно которым москвичи смогут проголосовать на выборах за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

В четверг Мосгоризбирком утвердил число избирательных участков за пределами города. В Московской области предлагается образовать 183 участка, в Калужской области - 16, во Владимирской и Тульской областях - по пять участков.