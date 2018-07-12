РИАМО - 12 июл. На каждом избирательном участке на выборах мэра, который образуют за пределами Москвы, установят по две камеры видеонаблюдения, там также будет все необходимое оборудование, сообщил РИАМО в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Все участки за пределами Москвы будут оборудованы камерами, по две камеры на каждом участке», - сказал Реут.

Он уточнил, что загородные участки не будут отличаться от столичных.

«Это будут стандартные избирательные участки, там будет все необходимое оборудование, которое требуется, кабинки для голосования, стационарные и переносные ящики, сейфы, компьютеры с принтером», - уточнил Реут.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской (183 участка), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.