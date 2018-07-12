РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске к 15 июля планируют отремонтировать семь муниципальных автодорог, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В период с 9 по 15 июля на территории городского округа Подольск проводятся работы по ремонту семи муниципальных автомобильных дорог. Ремонт проводится по адресам: на дороге по улице Чайковского, (от улицы Лапшенкова до улицы Володи Дубинина); вдоль деревень Макарово, Холопово и Агафоново; вдоль деревень Услонь и Бяконтово; вдоль участка деревень Холопово, Агафоново и Услонь», - говорится в сообщении.

Также ремонтируются автодороги от деревни Холопово до деревни Макарово, в селе Покров на улице Щегловская, от дома №46 до дома №67 и в микрорайоне Климовск на улице Мичурина.