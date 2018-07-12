РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Технологический университет подмосковного Королева вошел в высшую лигу образовательных организаций по качеству подготовки кадров со средним профессиональным образованием, сообщается в аккаунте университета в Instagram.

Рейтинг образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, был составлен Нацаккредцентром России по результатам мониторинга качества подготовки кадров, проведенного Минобрнауки России в 2017 году.

«Все организации были разделены на 10 лиг. Технологический университет вошел в высшую лигу, наряду с другими тремя вузами и двумя образовательными организациями среднего профессионального образования», - говорится в сообщении.

Технологический университет образован 16 июля 1998 года в форме некоммерческой организации под названием «Негосударственное образовательное учреждение «Королевская академия управления, экономики и социологии»». 20 января 2015 года постановлением правительства Подмосковья академии присвоили статус университета и переименовали в ГБОУ высшего образования Московской области «Технологический университет».