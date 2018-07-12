РИАМО - 12 июл. Спасатели подняли с поверхности воды в Нижнем Люблинском пруду мужчину, который пытался его переплыть, мужчина отказался вызова скорой помощи, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели МГПСС станции «Текстильщики» подняли с поверхности воды Нижнего Люблинского пруда мужчину 1985 года рождения, который пытался переплыть пруд, но потерял силы. Спасатели на катере доставили его на станцию, оказали первую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от скорой помощи мужчина отказался.