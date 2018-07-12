РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Чуть менее 1,5 тысяч ям устранили с начала июля на дорогах подмосковного Красногорска, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«С начала июля на дорогах горокруга Красногорск устранено 1 470 ям. В период с 4 по 10 июля на территории городского округа Красногорск ликвидировано 865 дефектов дорожного покрытия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ежедневно дорожные службы Красногорска вносят в специализированное приложение системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКДПИ) координаты и размеры повреждений дорожного полотна. Информацию о необходимости провести работы они получают в результате осмотра дорог общего пользования и внутриквартальных проездов, а также от граждан через портал «Добродел», мобильное приложение «Дороги Подмосковья» и в социальных сетях.

На основании полученных через программу «СКДПИ» данных подрядчик осуществляет ремонт и отчитывается о проделанной работе в режиме онлайн.

«Исправляя повреждения, рабочие используют современные технологии: метод регенерации старого слоя асфальтобетона (термопрофилирование) и струйно-инъекционный метод. Оба способа хороши тем, что относительно недороги и позволяют быстро и качественно закрывать ямы», – заключается в сообщении.