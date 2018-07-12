РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Аппаратура, разработанная школьниками из подмосковного Королева, будет размещена на капсуле, в которой путешественник Федор Конюхов совершит рекордный полет в стратосферу, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Команда корпорации РКК «Энергия» под названием «Гравицапа» в составе Михаила Воробьева и Ольги Осиповой стала чемпионом в лиге «Регулярная» финала седьмого чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)».

«По итогам чемпионата победители «Регулярной» и «Студенческой» лиг получили от организаторов рекордного полета Федора Конюхова в стратосферу предложение – разместить научную аппаратуру на внешней стороне корпуса капсулы. Полет планируется провести на тепловом воздушном шаре, на высоту более 22 километров, в Австралии весной 2019 года», – говорится в сообщении.

«Воздушно-инженерная школа» – это проект, в ходе которого команды школьников 6-11 классов разрабатывают и изготавливают «СanSat» – действующие модели микроспутников весом до 350 граммов. Название микроспутника переводится как «спутник-консервная банка», потому что все основные элементы аппарата должны вмещаться в банку объемом 0,5 литров. «Спутник» запускается ракетой и за время плавного спуска на парашюте с высоты 1-2 километров должен передать полезную информацию.