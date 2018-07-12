РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июл. Порядка 70% владельцев домов в частном секторе подмосковного Красногорска заключили договоры с мусоровывозящими организациями, сообщается на сайте администрации горокруга Красногорск.

«Жители частного сектора городского округа Красногорск активно заключают договоры. В настоящее время почти 70% домовладельцев оформили документы на вывоз мусора», – говорится в сообщении.

Уточняется, что жители частных домов могут законно решить «мусорный» вопрос по одной из трех схем. Те, чей дом расположен недалеко от многоквартирного, могут заключить договор с управляющей компанией, и пользоваться расположенной неподалеку контейнерной площадкой.

В удаленных от городской среды местах договор состоит из двух частей: абонентской платы, которая составляет порядка 1800 рублей в год и оплаты за вывоз мешков с мусором. Вывоз 120-литрового мешка отходов обойдется жителю в 150 - 200 рублей. Оплата взимается с домовладения фиксировано и не зависит от количества зарегистрированных в нем людей.

При достижении договоренности с обслуживающей организацией, возможно размещение контейнерной площадки или бункера для сбора отходов на территории населенного пункта. Плата за услугу в этом случае варьируется в районе 250-300 рублей в месяц.

«Для тех, кто отказывается заключать договоры, существуют следующие последствия: согласно статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях Московской области, отсутствие договора на вывоз твердых бытовых отходов карается штрафом, для граждан – 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей и для организаций 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ущерб от того, что домовладельцы не заключают договоры на вывоз мусора, несут законопослушные граждане и муниципалитет. Стихийные свалки в лесополосе и вдоль дорог подрядные организации устраняют за счет бюджета, а бремя расходов за вывоз подброшенного мусора на контейнерные площадки у многоквартирных домов ложится на плечи собственников квартир.

«Исполнение законных требований контролирует специальная административная комиссия, которая информирует граждан о необходимости заключить договор и, в случае отсутствия ответной реакции, штрафует нарушителей», – заключается в сообщении.