РИАМО - 12 июл. В середине августа в Музее Москвы откроется новая выставка «Находки моей улицы», посвященная артефактам, найденным археологами за последний год в разных районах столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы музея.

«Музей Москвы готовит выставку «Находки моей улицы». На ней будут впервые представлены широкой публике самые разнообразные артефакты, найденные археологами за последний год в разных районах Москвы. Открытие выставки приурочено ко Дню Археолога, который празднуется 15 августа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «Находки моей улицы» – важный выставочный проект для Музея Москвы. Он дает горожанам возможность увидеть реальные свидетельства истории, которые хранит московская земля.

На выставке будет представлено более 100 артефактов, найденных в Москве за последнее время в рамках программы благоустройства. В экспозицию войдут уникальные образцы средневекового литейного искусства, в том числе редкие предметы культа.