РИАМО – 12 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2019 года продовольственного эмбарго в отношении США, Канады и ряда западных стран, передает Федеральное агентство новостей.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В начале августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Таким образом, президент ввел контрсанкции в ответ на принятие ограничительных мер против России со стороны США и стран Евросоюза.

В августе 2015 года в санкционный список были внесены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. В 2016 году список пополнила Украина.

Контрсанкции предполагают запрет на ввоз в Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыра, молока, фруктов и овощей.