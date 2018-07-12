РИАМО – 12 июл. Украинский певец и шоумен Андрей Данилко заявил, что больше не будет выступать в образе Верки Сердючки, передает Федеральное агентство новостей.

«Как уточнил певец, через год он планирует прощальный гастрольный тур по украинским городам – это будет прощальный тур Верки Сердючки», – говорится в сообщении.

Последнее выступление Сердючки на сцене перед прощальными гастролями состоится в Одессе, 13 июля. Данилко добавил, что подготовил для слушателей несколько новых песен.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли – некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», – отметил артист.