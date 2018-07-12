РИАМО – 12 июл. Глава Роструда Всеволод Вуколов считает, что после пенсионной реформы люди старшего возраста могут стать серьезным ресурсом для развития отечественной экономики, передает ТАСС.

«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (увеличения пенсионного возраста – ред.), это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», – сказал Вуколов в ходе круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России».

Вуколов также подчеркнул, что нельзя дальше тянуть с увеличением пенсионного возраста.

По его словам, если в 1970 году в России было примерно 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас - практически 1,8. При этом, по данным Роструда, 50% людей пенсионного возраста продолжают работать.

«Сегодня возможность работы этой категории граждан есть. Необходимо просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны, нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов, связанных с тем, кто сегодня будет нужен в первую очередь», – отметил глава Роструда.

Работодатели и службы занятости должны реализовывать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда, добавил он.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.