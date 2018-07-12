РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. Ребенок-аутист из городского округа Люберцы при содействии депутата Московской областной думы Дмитрия Дениско пройдет реабилитацию в виде дельфинотерапии в Ярославле, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

В марте во время личного приема депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско к нему обратилась мама ребенка-инвалида Вера Сурова, проживающая в Люберцах, и попросила оказать помощь и содействие в реабилитации ребенка-аутиста в лечении дельфинотерапией.

«Дмитрий Дениско обратился с просьбой в специализированный санаторий, где проходят лечение дельфинотерапией дети-инвалиды. Лечение дорогое и матери ребенка-инвалида с дорогой в Ярославль обойдется около 100 тысяч. Парламентарий не только оказал содействие в устройстве ребенка на лечение в июле 2018 года, но и помог материально, оплатив часть расходов на его лечение», - говорится в сообщении.

Вера Сурова поблагодарила депутата в оказании содействия в таком необходимом для ребенка лечении и прислала фотографии, как сын проходит реабилитацию в Ярославле.