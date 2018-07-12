РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В многоквартирном доме по улице Симферопольская в микрорайоне Климовск Подольска обвалилась кирпичная облицовка, в результате жители остались без газа, сообщил «РИАМО в Подольске» житель дома №49, корпус 2.

По его словам, 11 июля поздно вечером с одной из стен данного дома обвалилась кирпичная облицовка, в результате из-за риска повреждения магистрального газопровода был отключен газ.

«Сегодня (12 июля - ред.) представитель управляющей компании находится уже на месте инцидента. Когда именно возобновят подачу газа пока неизвестно», - сказал сотрудник управляющей компании «Пик-Комфорт».

Житель многоквартирного дома добавил, что в четверг, помимо газа, в данном доме отключена и горячая вода. Трещина в кирпичной облицовке пошла выше и, возможно, обрушение продолжится.