РИАМО - 12 июл. Избирательные участки, которые создаются за пределами Москвы для проведения выборов мэра, не планируют оборудовать комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщил на заседании в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Вопрос с КОИБами должен стоять отдельно, но на мой взгляд, не стоит туда ставить (КОИБы - ред.). Что такое СНТ? Ветка упала на провод, и электричества нет. Должна быть обеспечена бесперебойная работа», - сказал Реут.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье.

Пилотный проект по созданию экстерриториальных избирательных участков пройдет в четырех близлежащих регионах – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.