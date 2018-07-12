РИАМО - 12 июл. Московская городская избирательная комиссия утвердила число избирательных участков на выборах мэра столицы за пределами города, в частности, планируется что их создадут на территории Подмосковья, Калужской, Владимирской и Тульской областей, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Была проделана очень большая работа по выявлению потенциальных мест для размещения участков, всего было предложено более 200 точек, где можно организовать эти участки. В Московской области предлагается образовать 183 участка, в Калужской области - 16, во Владимирской и Тульской областях по пять участков», - сказал член в ходе заседания Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Решение принято единогласно.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее заявлял, что благодаря созданию загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы показатель явки может быть выше на 3%.