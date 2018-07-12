РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске после жалобы пассажира оштрафовали водителя маршрутки №868 на рейсе между Климовском и Москвой, который перевозил слишком много пассажиров стоя и нарушал правила, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что водитель межрегионального маршрута №868к «Климовск (станция «Гривно») – Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского»)» перевозит слишком много пассажиров в салоне стоя, при этом отказывался уезжать, пока в салоне не согласились ехать 10 человек. На просьбы пассажиров не набирать маршрутку битком грубил. Нарушал расписание и график движения. Несмотря на перегруженную маршрутку, ездил по крайней левой полосе со скоростью 120 километров в час. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрели обращение по вопросу обслуживания населения.

«Маршрут обслуживает ООО «Ранд-Транс» семи транспортными средствами малого класса. Интервал движения составляет 20-25 минут. Водителя маршрута, допустившего правонарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности и депремировали. С водительским составом провели дополнительный инструктаж о соблюдении правил пассажирских перевозок, должностных инструкций и более внимательном обслуживании пассажиров на линии, а также строгом соблюдении утвержденной схемы и графика движения», - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Андрей Середнев.

По его словам, для оперативного принятия мер по устранению недостатков транспортного обслуживания можно обращаться к начальнику службы эксплуатации ООО «Ранд-Транс» Сергею Чуланову по телефону 8(926)577-15-85.