РИАМО - 12 июл. Спортивный объект общей площадью 5,1 тысячи квадратных метров решили построить на территории поселка Коммунарка Новомосковского административного округа столицы, его возведут рядом с жилым кварталом «Москва А101», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 июля согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка (НАО) для нового строительства», - говорится в сообщении.

Согласно проекту изменений в ПЗЗ, на участке площадью 0,7 гектара предполагается строительство спортивного объекта суммарной поэтажной площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Объект планируется разместить в непосредственной близости от жилого квартала «Москва А101».

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.