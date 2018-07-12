РИАМО - 12 июл. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов на должность мэра столицы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В частности, комиссия зарегистрировала главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР. А Михаилу Балакину от «Союза горожан» отказали в регистрации.

«Балакин предоставил 109 подписей депутатов из 108 муниципальных образований, что является основанием в отказе регистрации. С учетом изложенного, предлагается принять решение, в котором отказать в регистрации кандидата Балакина», - сказала в ходе заседания член Мосгоризбиркома Римма Кузнецова.

Самовыдвиженца, действующего мэра Москвы Сергея Собянина также ранее зарегистрировали кандидатом на пост градоначальника.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.