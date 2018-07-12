РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июл. В подмосковных Люберцах активисты проекта «Народный контроль» устранили незаконную рекламу на столбах Волковской улицы, сообщил «РИАМО в Люберцах» активист Владимир Рязанцев.

«Сегодня, 12 июля, в рамках партийного проекта «Народный контроль» от «Единой России» был проведен рейд по снятию незаконной рекламы на Волковской улице Люберец. За распространение незаконной рекламы накладывается административный штраф в размере 1,5 тысяч рублей», - сказал Рязанцев.

Он добавил, что активисты в городском округе Люберцы снимают незаконную рекламу постоянно. Рейды проводятся, в том числе, и по жалобам жителей.