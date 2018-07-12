РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В Подольске инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области до 25 июля проверит ход строительства школы в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит первую плановую проверку строительства общеобразовательной школы на 825 мест, возводимой на улице Революции в микрорайоне Климовск. В настоящее время на объекте завершаются работы подготовительного периода и по устройству котлована, ведутся работы по армированию фундаментной плиты. Возведение объекта в графике. Проверка продлится до 25 июля», - говорится в сообщении.

Данную школу возводят в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». На площади более 13,6 тысяч квадратных метров будет 33 учебных класса, актовый зал на 300 посадочных мест, библиотека, спортивные залы. Также в общеобразовательном учреждении будет музейно-выставочная зона, обеденный зал на 300 посадочных мест, медпункт и помещения администрации. На прилегающей территории будет обустроена спортивная зона, легкоатлетическое ядро, зоны отдыха.

Заказчиком объекта выступает муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление». Завершить строительство планируется в III квартале 2019 года.