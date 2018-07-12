РИАМО - 12 июл. Вход на пешеходную Никольскую улицу в центре Москвы осуществляется только со стороны Красной площади, сообщил РИАМО в четверг сотрудник полиции, дежурящий на Площади Революции.

«Проход на Никольскую улицу осуществляется только со стороны Красной площади через нулевой километр. Остальные проходы работают только на выход. Улица переполнена, поток людей очень большой», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целях безопасности граждан вход и выход на данную улицу осуществляется через рамки металлоискателей и после осмотра полиции.

Никольская стала неофициальной фан-зоной на время чемпионата и знаковым местом для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу футбольной феерии и ощутить эмоции праздника.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

Москва стала самым популярным городом мундиаля, с начала чемпионата мира столицу посетило более 3 миллионов туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года туристический поток из дальнего зарубежья вырос на 60%.