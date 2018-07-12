РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. На территории микрорайона Первомайский в Балашихе появится школа на 1 100 мест, как ожидается, строительные работы начнутся в этом году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В четверг первый замглавы Балашихи Алексей Коваль провел выездное совещание в микрорайонах ЦОВБ и Первомайский. Вместе с представителями УК города и профильными службами администрации он осмотрел как содержится территория микрорайонов, проверил работы по комплексному благоустройству дворов, ремонту подъездов и домов, а также пообщался с местными жителями. Начальник управления строительного комплекса городской администрации Татьяна Андреева по итогам выездного совещания объявила о запуске строительства нового образовательного учреждения.

«Отыгран конкурс на проектирование школы, проектировщики зашли на экспертизу. До конца августа (2018 года – ред.) они должны сдать нам проектную документацию и будет объявлен конкурс на строительство. В 2018 году мы планируем приступить к строительству школы на 1 100 мест в микрорайоне Первомайский», – сказала Андреева.

Она добавила, что новая школа разгрузит близлежащие образовательные учреждения микрорайона. Она будет находиться рядом со школой №32.

Также во время осмотра благоустройства дворов в микрорайоне Первомайский Коваль поручил профильным службам администрации Балашихи во дворе дома №4 на улице Пролетарской заменить резиновое покрытие на детской площадке и установить игровой комплекс. Он также проверил, как проводится ремонт подъездов в домах микрорайона.