РИАМО - 12 июл. До 29 градусов тепла будет прогреваться воздух днем в начале следующей недели в Подмосковье и Москве, до этого в регионе также будет жарко, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 16 июля, не обойдется без кратковременных дождей. Ночью прогнозируется 14-19 градусов, днем – до 24-29. Во вторник, 17 июля, временами будет идти дождь. Ночью 15-20 градусов, днем – 22-27», — говорится в сообщении.

До этого в Московском регионе также ожидается жаркая погода. 13 июля ночью будет без осадков, днем по области местами пройдет кратковременный дождь. Ночью 16-18 градусов в мегаполисе и 13-18 в Подмосковье. Днем воздух снова прогреется до 25-27 в Москве и 22-27 по области.

В выходные в Подмосковье и Москве местами прогнозируется кратковременный дождь. В столице ночью будет 17-19 градусов, в области — 14-19. Днем ожидается 26-28 и 23-28 градусов соответственно.