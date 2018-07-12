Чемпионат мира по футболу в России близится к концу. За время мундиаля москвичи не только полюбили гулять по Никольской, празднуя победы нашей сборной вместе с иностранцами, но и подзаработать на болельщиках. Москвичка Мария, которая на время ЧМ-2018 впервые сдала свою квартиру иностранцам, рассказала о странных просьбах болельщиков, которые у нее жили.

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Пантомимы для Карлоса

Мы с мужем часто пользуемся AirBnB в путешествиях, поэтому на время ЧМ-2018 решили сдать свою «однушку» между станциями метро «Полежаевская» и «Октябрьское поле». Мы установили вменяемую цену – 5 тысяч рублей за сутки, и уже на следующий день получили первого жильца.

Им оказался 38-летний Карлос из Мексики, который остановился у нас на шесть ночей. И вот до его приезда три дня, мама просит показать, кто у нас будет жить, я захожу в его профиль и вижу девушку. У нас паника: кого мы ждем, кто к нам приедет?

Наши ментальные вибрации, видимо, дошли до Мексики, и через пару часов девушка написала: «Just to reminder you, it’s my brother called Carlos who is going. Just for you to not be surprised when you see a guy».

Наш английский is very bad. Мы переживали из-за этого и даже хотели привлечь друзей к встрече гостей, но потом решили, что странно встречать одного чувака целой толпой, он может испугаться. Решили все возможные вопросы прописать на бумаге, а для остальных случаев скачать переводчик.

Мы ждали Карлоса вечером 16 июня. Убрались в квартире, написали инструкцию, где и что лежит, перевели ее на испанский и английский, а его все нет. Ближе к 23:00 он скинул геоточку в WhatsApp, и сказал, что уже мчит к нам в такси. Оказалось, его рейс задержали. Пока ждали Карлоса, поняли, что он будет не единственным мексиканцем в нашем доме. В нашем дворе собралась толпа мексиканцев, которым сосед что-то объяснял про квартиры и цены на английском.

Карлос с порога заявил: «Very nice». И мы смогли объяснить ему почти все про квартиру, кроме того, как попасть в подъезд.

Мой муж даже пытался издать звуки домофона, прикладывал ключ-таблетку в воздух и пищал, но Карлос лишь удивленно смотрел на него.

Пришлось вести его вниз и демонстрировать домофон наглядно.

Карлос нам очень понравился – спокойный, приветливый, понимающий. Мы нашли его в Facebook, оказалось, что он врач-реабилитолог.

За все время пребывания он написал мне лишь однажды – стиральная машинка замерла на подозрительно долгий срок, и он уточнял, все ли с ней в порядке. Карлос извинялся, что побеспокоил и поблагодарил за советы.

Конечно, нас удивило, что он был слишком благодарный.

Он говорил нам спасибо, когда мы ждали его два часа, и сто раз уточнял, удобно ли нам приехать в 6 утра, чтобы забрать ключи при выезде. Перед отъездом Карлос рассказал, что в Москве ему понравилось, «очень оживленный город, чем-то похож на Мехико».

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Пьяный таксист и четверка за чистоту

После Карлоса мы ждали семейную пару из Дании.

Карлос очень смешно выговаривал имя моего мужа Жени типа Ейгейио, поэтому датчанам он представился как Джонни.

Мы целый день мыли квартиру – стирали белье и пледы на самом адском режиме, все поверхности протирали со спиртом, муж ходил с роликом для одежды по всему, где могут затаиться волосы. Но им все равно показалось неидеальным.

Датчане поставили нам «4» звездочки за чистоту, хотя остальные отзывы у нас 5-звездочные.

Приехали они с опозданием. Оказалось, что их рейс задержали, таксист в аэропорту плохо знал Москву и в итоге привез их в «Лужники». Оттуда им пришлось вызывать Uber.

Из «Лужников» они нам звонили, но мы совсем не могли понять их быструю речь и перешли на переписку в WhatsApp. Кстати, с датчанами языковой барьер чувствовался сильнее, чем с мексиканцами, которые знали английский так же плохо, как мы.

Когда датчане приехали, то сразу же попросили нас спуститься. Оказалось, что таксист хотел их развести. «Переведите им, что мне нужен кэш», - кричал таксист.

Мы начали разбираться и узнали, что датчане сначала вбили не тот адрес, и таксист думал, что это жирный заказ в Подмосковье. Когда выяснилось, что ехать им всего 15 минут, начал требовать с них доплату наличными, хотя Uber уже списал деньги за поездку с их карты.

Мой муж предложил позвонить в службу такси. Тогда таксист пошел к машине, извергая проклятия в адрес иностранцев, и тут я почувствовала, что от него сильно пахнет алкоголем. Пришлось звонить в «112», чтобы его перехватили на ближайшем посту, и писать жалобу в Uber.

В остальном датчане оказались закрытыми и на Женины рассказы о квартире вежливо говорили «Ок».

Прожив у нас пять дней, улетали они рано утром, мы не поехали их провожать, просто попросили оставить ключи на столе и захлопнуть дверь снаружи.

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Магниты для мексиканцев и футболка из Парагвая

Третьи квартиранты – мексиканцы Мария и Ричард. То, что с ними нам будет весело, мы знали с самого начала. Остановились они у нас всего на четыре ночи, но общались мы с ними больше, чем с другими гостями.

Мария постоянно мне писала: спрашивала про погоду в Москве, какие у нас розетки, и есть ли дома Wi-fi. Чем ближе был ЧМ, тем чаще она писала. Когда начался чемпионат, а до приезда Марии оставалось чуть больше недели, она попросила оставить ей магниты нашей страны.

Я была в недоумении: зачем ей наши магниты, она же сама может их купить?

Я распечатала десяток своих фоток из Instagram на магнитах и оставила ей на холодильнике, прикрепив записку, что она может взять любые на выбор. Мария забрала примерно половину, в том числе и зимние виды – было приятно.

Пара приехала в Москву из Саранска, но матчи в Москве они не посещали. Как я поняла, они ехали в основном посмотреть столицу. За день до приезда она попросила порекомендовать место, где они могут посмотреть матч Мексика – Швеция, так как приезжают в Москву в 15:20, а матч уже в 17:00.

Я изучила все московские бары, поняла, что удобнее всего им будет поехать в «Жан-Жак» на Таганке, а оттуда ехать к нам. Забронировала им столик, позвонила в ресторан два раза, объяснив, что к ним придут мексиканцы смотреть матч своей команды, попросила лучшие места. Мария в итоге нас благодарила за хорошее место.

Мексиканцы проиграли, но тут вылетела Германия, а Мексика прошла в следующий этап, поэтому к нам пара заявилась в приподнятом настроении. Еще сидя в «Жан Жаке», Мария попросила забронировать ей бар на 21:00 рядом с нашим домом на матч Бразилии, за которую они тоже болеют.

Пришли они к нам за 40 минут до матча и говорят, что нашли место получше – хотят поехать в фан-зону на Воробьевых горах. Времени остается всего полчаса с учетом показа квартиры.

При виде ключа от подъездной двери Мария сама пищит как домофон, а после нашего рассказа о том, что стиралка, если положить в нее мало вещей, шатается на отжиме, изображает пантомимой, как она придерживает нашу машинку на больших оборотах!

Чтобы доставить мексиканцев на фан-зону, берем каршеринговую тачку, сажаем в нее Марию и Ричарда и мчим на Воробьевы горы.

Пара крутых поворотов, немного русского мата моего мужа, и мы доставляем их до места. А через несколько дней я уже звонила в «Москву-Сити», чтобы забронировать для наших гостей смотровую, и объясняла мексиканцам, как не запутаться в башнях.

Последний квест – такси в аэропорт. У мексиканцев не было налички, только карта. При этом скачать приложение такси, привязав карту, они тоже не могли. В итоге заказала для них такси с фиксированной стоимостью, поручив снять 615 рублей заранее. Ровно в два часа ночи таксист стал названивать мне. К сожалению, в аэропорт я их не провожала.

Когда мы вернулись в свою квартиру, то увидели, что мексиканцы оставили нам карточку метро с 12-ю поездками, купюры из разных стран, футболку из Парагвая, бутылку водки, которую они не смогли взять в багаж, и магниты из Мехико и Парагвая. Сейчас я даже немного грущу, что мы не сделали совместное фото.

Проснувшись на следующий день после отъезда Марии, мы поняли, что гостей ЧМ, видимо, уже ждать не стоит, ведь в Москве оставалось уже не так много матчей.

За месяц мы заработали около 80 тысяч рублей с учетом сбора AirBnB минус налог в конце года и траты на закупку нового белья, средств гигиены и вывоз своих вещей из квартиры, на это ушло около 10 тысяч рублей.

После такого опыта мы вошли во вкус и решили снова сдать свою квартиру на месяц, а самим уехать в отпуск.

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