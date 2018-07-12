РИАМО - 12 июл. Избирательная комиссия Москвы в четверг зарегистрировала кандидатом на пост мэра столицы Сергея Собянина, передает корреспондент РИАМО.

«Решение принято», - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Кандидатам-самовыдвиженцам необходимо предоставить 36 тысяч подписей избирателей и 110 подписей депутатов. Собянин предоставил 115 подписей депутатов и 39,6 тысячи подписей избирателей.

Удостоверение кандидата получил руководитель предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу столицы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь, в Подмосковье. Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.