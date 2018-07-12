РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Королевская городская больница проведет день открытых дверей для выпускников медицинских вузов 18 августа, молодым медикам расскажут о городе и познакомят с условиями работы, сообщается в аккаунте Королевской городской больницы в Instagram.

Мероприятие начнется в 12:00 18 августа.

«Для участников подготовлена насыщенная программа: обзорная экскурсия по городу, посещение исторического музея Королева, посещение стационарных отделений больницы, посещение поликлиник, встреча с руководителем администрации города. Предусмотрена компенсация проезда в обе стороны», - говорится в сообщении.

При заключении трудового договора с Королевской городской больницей специалистам гарантировано предоставляется служебное жилье и направление на бесплатное обучение в ординатуре медицинских вузов Москвы. Подробную информацию молодые специалисты могут получить по телефону: 8(915)094-09-15.