РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска после жалобы жительницы в общественном туалете наладили освещение, установили автоматические освежители воздуха, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на плохое состояние общественного туалета в парке имени Виктора Талалихина. По ее словам, от огромного контейнера с мусором у входа отвратительно пахнет, внутри плохое освещение, нет сушилок для рук, мыла и салфеток, негде перепеленать детей.

«Директору парка дали указание привести туалеты в надлежащий порядок. Составили ежедневный график уборки туалетов, согласно которому санитарную обработку проводят каждые два часа. В туалете исправили освещение, разместили в нем мыло, туалетную бумагу, а также автоматические освежители воздуха. Контейнер с мусором, который находится рядом, вывозят по мере заполнения», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

Вопрос благоустройства общественного туалета рассмотрят при формировании плана работ на 2019 год с учетом выделенного финансирования.