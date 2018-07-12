РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. В подмосковном Подольске за счет муниципальных средств планируют установить охрану на территории двух недостроенных жилых комплексов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С начала года участились обращения по факту нахождения посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних, на территории недостроенных объектов, в частности по улице Красногвардейский бульвар, дома №№33А и 33Б (ЖК «Ренессанс») и Юбилейная, дом №2А (ЖК «Фетищево»). В результате несколько подростков получили травмы различной степени тяжести. В конце июня в администрацию поступило представление Подольской городской прокуратуры об устранении нарушений в области обеспечения безопасности и противопожарной защищенности на данных объектах, которое было рассмотрено на одном из заседаний.

«Принимая во внимание социальную значимость данного вопроса и необходимость обеспечения порядка на территории данных недостроев, принято решение о выделении денежных средств из муниципального бюджета на осуществление мероприятий по их охране. На сегодняшний день комитетом имущественных и земельных отношений внесены в план-график мероприятия по проведению конкурсных процедур для заключения договоров охраны данного имущества. Для заключения договоров требуется около двух месяцев», - говорится в сообщении.

Помимо этого, для пресечения нарушений и предупреждения несчастных случаев сотрудниками полиции были проведены профилактические рейды в дневное и вечернее время, по итогам которых с данных объектов в отдел полиции было доставлено 14 несовершеннолетних, проведено более 30 профилактических бесед.

Также к данным недостроям были приближены маршруты патрулирования наружных нарядов, задействованных в системе единой дислокации, и были скорректированы маршруты патрулирования отдельным батальоном патрульно-постовой службы УМВД России по Подольску.