РИАМО - 12 июл. Во время чемпионата мира по футболу заполняемость аккредитованных отелей в центре Москвы достигала рекордных 95%, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Москва, как и остальные десять городов, проявили себя самым лучшим образом в части гостеприимства. 1525 официально аккредитованных отелей столицы приняли большое количество гостей. Отели во время чемпионата мира практически были заполненными. В центральном округе цифры доходили до 95%», – сказал Гуляев.

Он добавил, что в настоящее время к финальному матчу ЧМ-2018 наибольшей популярностью пользуются отели 3-5 звезд, поскольку приезжает большое количество правительственных делегаций.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.