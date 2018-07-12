РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. В четверг в подмосковном Королеве маршрутное такси №4 столкнулось с легковым автомобилем, сообщил «РИАМО в Королеве» свидетель происшествия.

ДТП произошло в четверг около 14:00.

«Возле дома №25Б на улице Ленина маршрутное такси №4 (улица Силикатная – рынок на Яузе) перевозчика «Автотрэвел» столкнулось с резко перестроившимся «Фордом». Пострадавших, похоже, нет, но машины повреждены – на дороге лежали обломки», - сказал очевидец.

По его словам, водитель иномарки и маршрутного такси остановились для того, чтобы оформить ДТП.