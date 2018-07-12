РИАМО - 12 июл. В Московской области в первом полугодии 2018-го на 50% сократилось количество дорожных аварий с участием нетрезвых водителей, сообщил в четверг журналистам начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД РФ Виктор Кузнецов.

В четверг в Подмосковье проходит конференция по подведению итогов Всероссийской социальной кампании «Повод для обгона». В мероприятии принимает участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области активно снижается аварийность среди водителей, которые управляют автотранспортом в нетрезвом состоянии, за это полугодие уже на 50% снижена аварийность», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что сотрудники дорожной инспекции Московской области постоянно проверяют водителей на управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших на дорогах в Московской области снизилось на 40% в 2017 году, а за шесть месяцев 2018-го показатель смертности уменьшился более чем на 12%.

Социальная кампания «Повод для обгона» начала работать в октябре 2017 года. Она направлена на снижение ДТП, реализует комплекс рекламно-просветительских мероприятий для разных целевых групп, в том числе детей. Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков, Госавтоинспекцией МВД России и экспертным центром «Движение без опасности».