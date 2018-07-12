РИАМО - 12 июл. Фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве посетили свыше 1,6 миллиона человек с начала первенства, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Очень большой популярностью пользовалась официальная площадка фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, она располагается перед главным зданием Московского государственного университета. За все матчи чемпионата площадку посетило более 1,66 миллионов болельщиков», – сказал Гуляев.

Он добавил, что лидером по посещению фан-зоны на Воробьевых горах в один день стало 7 июля – в тот день за время работы площадки прошло 167 тысяч болельщиков.

«Для удобства горожан и гостей столицы мэром города Сергеем Собяниным было принято решение об открытии дополнительной площадки возле стадиона «Спартак». В тот день в совокупности обе площадки посетило более 220 тысяч болельщиков», – отметил Гуляев.

Также он добавил, что высокой популярностью у болельщиков пользовалась улица Никольская в центре города.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Хорватии и Франции.

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