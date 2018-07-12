РИАМО - 12 июл. Москва стала самым популярным городом мундиаля, с начала чемпионата мира столицу посетило более 3 миллионов туристов, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года туристический поток из дальнего зарубежья вырос на 60%.

«В Москве 11 матчей мундиаля прошло, состоится еще один, но зато какой - финал чемпионата мира. Наш город посетило более 3 миллионов туристов, это люди, которые оставались в городе более чем на сутки, из них более 1,2 миллиона - из дальнего зарубежья. На первом месте Китай, на втором - США, на третьем Голландия и Франция», - сказал Гуляев.

По его словам, Москва стала самым популярным городом футбольного чемпионата. Самой популярной улицей стала тихая Никольская близ Кремля, которую также называют стихийной фан-зоной.

«Более 1,5 миллиона печатных путеводителей для пешеходов было роздано в столице по различным наименованиям», - добавил Гуляев.

Он также отметил, что ранее лично встретился с представителями делегации из Катара, где пройдет ЧМ-2022, занятыми в сфере культуры и спорта.

«Мы задали очень высокую планку в части организации и проведения мундиаля. Мы готовы поделиться опытом, чем наши катарские друзья смогут воспользоваться», - добавил Гуляев.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.