РИАМО - 12 июл. Крупнейший в России фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор VIII» пройдет в городском округе Зарайск 28 и 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«За прошедшие годы «Зарайский ратный сбор» приобрел широкую популярность, и сегодня входит в топ-10 самых посещаемых этнофестивалей России. В прошлом (2017 году – ред.) году сюда приехало более 300 участников – 28 клубов исторической реконструкции, а число зрителей превысило 15 тысяч человек», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Зарайский ратный сбор» – единственный фестиваль исторической реконструкции в России, который смог создать образовательную площадку для гостей с ограниченными возможностями здоровья, добавила она.

В программе фестиваля в текущем году – выступления реконструкторов в поединках по средневековому бою, в конных и лучных турнирах. В ремесленной слободе каждый сможет принять участие в разнообразных мастер-классах ремесленников, устроить детей в древнерусскую школу на площадке «Ставка князя» – средневековом городе русичей, воссозданным крупнейшим клубом исторической реконструкции «Белая Рысь».

Также поболеть и при желании поучаствовать можно в уникальном средневековом регби – «Зарайская Кила» – где вместо мяча используется чучело барана, а игроки одеты в средневековые костюмы.

Оружие, доспехи и различные товары быта средних веков представят на аутентичной торговой ярмарке. Аппетит гостей предложат утолить в средневековых тавернах блюдами, изготовленными по старинным рецептам, в том числе мясом целиком зажаренных на вертеле баранов и быков.