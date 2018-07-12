РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 июл. Появившаяся в соцсетях информация о том, что расписание движения автобусов №565, следующих из подмосковного Королева в Москву, изменилось, не соответствует действительности, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель филиала «Мострансавто» «Королевское ПАТП».

Жители Королева обратили в соцсетях внимание на то, что с двух автобусных остановок на улице Мичурина сняли расписание маршрута №565 Королев (улица Мичурина) – Москва (ВДНХ), а водители автобусов якобы говорят, что расписание движения изменили, из-за чего автобусы стали отправляться позже.

«Расписание маршрута №565 не менялось уже несколько месяцев. Первые автобусы этого маршрута с остановки «Улица Мичурина» по расписанию отправляются в 5:30 по будням и в 5:45 ежедневно», - сообщил представитель Королевского ПАТП.

При возникновении различных вопросов, связанных с работой автобусов, а также для уточнения расписания, «Мострансавто» просит пассажиров обращаться в диспетчерскую службу филиала «Королевское ПАТП» по круглосуточному телефону 8(495) 511-55-83.