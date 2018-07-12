РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Атлеты Подольска на 40-летний юбилей городского лагеря «Мечта» проведут показательные выступления по воркауту, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель местного отделения Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Павлов.

Муниципальный оздоровительный лагерь «Мечта» отпразднует свое 40-летие 1 августа, в этот день на праздник пригласят почетных гостей, раздадут детям подарки и устроят фейерверк. Юбилею будет посвящена третья тематическая смена в лагере. На праздник пригласят сотрудников горадминистрации, тех, кто проработал в лагере много лет, в том числе вожатых.

«В Подольске в дисциплине «Фристайл» в воркауте выступают около 20 самых подготовленных ребят в возрасте от 16 до 24 лет. Наш костяк постоянно выступает на различных мероприятиях в Москве и Подмосковье. Недавно нас пригласили на 40-летие лагеря «Мечта», праздник намечен на 1 августа. Планируем сделать показательное выступление, задействуем примерно пять атлетов», – сказал Павлов.

По его словам, в Подольске воркаутом лучше всего заниматься на пяти площадках – возле Дворца молодежи, в парке имени Виктора Талалихина, на стадионе «Зенит», в микрорайоне Львовский и в микрорайоне Южный. Там можно найти единомышленников и получить советы, как лучше выполнять те или иные упражнения. Регулярно члены объединения PODOLSK WORKOUT с программой «Спорт в каждый двор» учат новичков основам дисциплины.

В оздоровительном лагере работают 30 вожатых из педагогического отряда «Комета» Мордовского государственного университета имени Николая Огарева из города Саранска. Первую смену в оздоровительном учреждении посвятили чемпионату мира по футболу, в лагере прошли мероприятия, посвященные мундиалю. Темой второй смены станет волонтерство. На третью смену приходится 40-летие лагеря. В ходе четвертой будут заниматься подготовкой к школе.

В этом году в лагере отдохнут около 1 тысячи детей. Каждая смена длится 21 день. В учреждении функционирую кружки по робототехнике, моделированию, квиллингу, танцам, библиотека, большой концертный и танцевальный залы. Дети здесь также могут посещать подогреваемый бассейн, универсальную спортивную площадку с искусственным травяным покрытием, волейбольное поле и баскетбольную площадку.