РИАМО - 12 июл. В Московской области для того, чтобы уменьшить количество ДТП, на дорогах установили уже 250 километров тросового ограждения, сообщил в четверг журналистам начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД РФ Виктор Кузнецов.

В четверг в Подмосковье проходит конференция по подведению итогов Всероссийской социальной кампании «Повод для обгона». В мероприятии принимает участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На сегодняшний день в Московской области установлено уже 250 километров тросового ограждения, которое разделяет транспортные потоки», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что пилотным муниципалитетом по установке тросового ограждения стал Богородский округ, где установили 350 метров композитных материалов в самых аварийных местах, таким образом разделив транспортные потоки. Дорожные происшествия полностью исчезли.

«Дороги должны быть в таком состоянии, когда они корректируют ошибки водителя. Сегодня этой проблеме в Московской области уделяется большое внимание», - добавил Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших на дорогах в Московской области снизилось на 40% в 2017 году, а за шесть месяцев 2018-го показатель смертности уменьшился более чем на 12%.

Социальная кампания «Повод для обгона» начала работать в октябре 2017 года. Она направлена на снижение ДТП, реализует комплекс рекламно-просветительских мероприятий для разных целевых групп, в том числе детей. Проект реализуется Российским союзом автостраховщиков, Госавтоинспекцией МВД России и экспертным центром «Движение без опасности».