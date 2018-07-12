РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Жители Подольска в парке «Дубрава» микрорайона Климовск смогут послушать современные хиты в исполнении военного оркестра 14 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха «Дубрава» микрорайона Климовск 14 июля будут звучать известные мелодии прошлых лет и современные хиты от военного духового оркестра. Послушать музыку смогут все желающие», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 и будет проходить только при благоприятной погоде.