Международный Московский яхтенный порт в Долгопрудном расположен на берегу Клязьминского водохранилища – это самый крупный яхт-клуб в Подмосковье, который может принять до 200 судов. Это не только база для частных яхт и других маломерных судов – порт открыт для всех любителей парусной романтики, живописных видов, криков чаек, фото на фоне белоснежных мачт, отдыха на яхте, а также желающих сделать первые шаги в яхтинге. Корреспонденты РИАМО прошли на яхте по акватории, постояли за капитанским штурвалом и узнали, чем заняться в порту жителям.

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Легенды порта

Порт был основан в 1937 году как база для ремонта и отстоя речных судов и назывался тогда «Хлебниковские судоремонтные мастерские». Это старейшее отраслевое предприятие на акватории канала имени Москвы, рассказывает директор Региональной ассоциации яхт-клубов и владельцев маломерных судов (НП РАМС) Геннадий Чижов.

Со временем здесь стало развиваться судостроение, порт неоднократно менял название, а в 2013 году он получил международный статус.

В порту сохранилось несколько исторических мемориалов: памятник речникам, погибшим во время войны и бюст Ленина, который, по легенде, работники ремонтного завода прятали в цехах во время наступления фашистов.

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Яхт-клуб и семейный отдых

Порт тянется вдоль берега Клязьминского водохранилища на 1,5 километра.

На его территории находится яхт-клуб «МРП» (Московского речного пароходства) с частными судами, сервисный центр для их обслуживания и ресторанный комплекс для семейного отдыха и развлечений.

Вход на территорию порта охраняемый, при этом он открыт для всех желающих прогуляться по берегу, полюбоваться белоснежными лодками и пообедать в ресторане. По словам Геннадия, жители Долгопрудного и близлежащих городов здесь частые гости. Для посещения закрыты лишь производственные зоны.

На другом берегу расположены несколько других яхт-клубов, также неподалеку находится школа для обучения детей парусному спорту, где юные кадеты под руководством опытного инструктора учатся управлять маленькими парусными лодками.

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Частные яхты и музейные экспонаты

Почти все суда, размещенные на территории порта, принадлежат частным владельцам, которые являются членами яхт-клуба «МРП».

Здесь представлен в основном маломерный флот – от катеров и гидроциклов до огромных моторных яхт. Среди необычных судов – частная лодка с плавучей баней-бочкой.

В порту также можно увидеть большие прогулочные суда и пассажирские теплоходы от производителей со всего мира.

За чистоту воды в порту отвечает береговая служба с профессиональными матросами, которая регулярно проводит очистку от водорослей, убирает мусор и следит за соответствием и соблюдением эко-требований.

Порт располагает и своим собственным небольшим флотом, а его главной гордостью является раритет отечественного судостроения – легендарный теплоход «Максим Горький», построенный еще в 1934 году и принадлежавший Сталину. Сейчас корабль находится на реставрации, а после восстановительных работ будет представлен в качестве музейного экспоната.

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Дни рождения и корпоративы на борту

Туристические прогулки по ближайшим акваториям совершаются на борту теплохода «Мир». Небольшое, но комфортное прогулочное судно вмещает до 12 человек, на нем часто устраивают корпоративы и отмечают дни рождения. Час прогулки на компанию обойдется в 5000 рублей.

Теплоход располагает обеденной зоной с удобными диванами для отдыха и плазменным телевизором, кухней-камбузом, санузлом (гальюном), небольшой кормовой каютой и верхней палубой, где можно выпить чай, кофе или прохладительные напитки, наслаждаясь свежим воздухом и речными брызгами.

Во время путешествия по воде можно подкрепиться взятыми с собой закусками или заказать еду в ресторане «ПароходЪ» и воспользоваться услугами официанта. Во время прогулки за штурвалом находится опытный капитан, а матрос отвечает за бортовые работы и соблюдение пассажирами техники безопасности.

Отдельная зона Московского яхтенного порта отведена под большой ресторанный комплекс «ПароходЪ», рассчитанный на проведение корпоративных мероприятий, презентаций и семейного отдыха с детьми. Помимо главного помещения ресторана с летней террасой, здесь есть два летних зала («Тортуга» и «Мыс надежды»), а также спортивная площадка для волейбола и тенниса, большой шатер для различных мероприятий, бассейн, игровой детский комплекс и беседки для барбекю.

Шеф-повар Татьяна Федорова советует попробовать фирменные салаты, запеченную форель и тигровые креветки в беконе, а также оценить ассортимент горячих закусок к пиву, специально подобранных по случаю ЧМ-2018. Цены в меню сопоставимы с московскими и в среднем составляют 400-500 рублей за блюдо.

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Найти лодку мечты

Для стоянки судов в летний сезон в яхт-клубе предусмотрено 11 пирсов на 200 стояночных мест, оборудованных сервисными колонками с питьевой водой и электроэнергией, а неподалеку расположена вертолетная площадка.

Также на территории яхтенного порта находится топливозаправочная станция на воде, где доступны все виды топлива.

Для владельцев яхт на территории порта есть все необходимое для ремонта и техобслуживания: запчасти, аксессуары и сертифицированные сервисные центры, а также плавучая мастерская.

В зимний сезон, когда наступает межнавигационный период, катера и яхты приходят на зимовку. Предварительно они проходят консервацию (электроэнергию отключают и полностью сливают всю воду), после чего с помощью огромного яхтенного крана их поднимают тросами на сушу и закрывают тентом, либо ставят в теплый эллинг – специальный отапливаемый ангар для отстоя флота в зимний период. А их места на воде занимают большие круизные пассажирские теплоходы, которые приходят на межнавигационный ремонт и обслуживание.

А для тех, кто мечтает обзавестись собственной яхтой и не представляет своей жизни без парусной романтики, на территории порта проводятся ежегодные ярмарки «Водный мир», где можно купить новое или подержанное судно, также постоянно работает территория продаж.

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