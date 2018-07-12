РИАМО - 12 июл. Для обеспечения промышленной безопасности на Московском и Омском нефтеперерабатывающих заводах в период с 2010-го по 2020-й год выделено более 80 миллиардов рублей, в частности, на столичном НПЗ идет масштабная модернизация, сообщается на сайте компании «Газпром нефть».

«В рамках масштабной модернизации нефтеперерабатывающих активов компания «Газпром нефть» повышает их производственную эффективность и внедряет самые современные технологии промышленной безопасности. В период 2010-2020 годов инвестиции в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ компании составят более 80 миллиардов рублей», — сказал заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» Анатолий Чернер.

Он добавил, что важная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов.

«Работая в интересах отрасли, «Газпром нефть» выступает ориентиром и надежным партнером для достижения общей цели — безопасности людей, окружающей среды, производственных активов», — добавил Чернер.

Как отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, на столичном заводе идет масштабная модернизация.

«Все наши технологические объекты, как новые, так и действующие, оснащаются самыми современными средствами промышленной и экологической безопасности. Персонал, который мы набираем, теперь должен не только обладать специальными знаниями по работе с цифровыми системами управления производством и эффективностью, но и разделять наши ценности, культуру безопасного и бережного производства. Это один из ключевых критериев набора, фундамент для дальнейшего комплексного обучения наших специалистов», — добавил Зубер.

По его словам, важно, что обучение для работы на строящейся установке «Евро+» задаст новые стандарты профессиональной подготовки для всей отрасли.

Ранее Омский НПЗ стал экспертной площадкой для проведения выездного заседания научно-технического совета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Выездное заседание, прошедшее в Омске 11-12 июля, провела заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова. В работе приняли участие руководители нефтеперерабатывающих предприятий «Газпром нефти», представители российских нефтяных компаний, а также эксперты в сфере добычи и переработки нефти.

По итогам встречи участники высоко оценили уровень промышленной и экологической безопасности Омского НПЗ, отметив современные технологии цифрового управления производством, которые компания «Газпром нефть» внедряет на нефтеперерабатывающих активах.

«Компания «Газпром нефть» проводит на Омском нефтеперерабатывающем заводе самую масштабную в отрасли модернизацию производства. Уже сегодня проделана большая работа по подготовке объектов, которые выведут предприятие на новый уровень эффективности и качества, промышленной и экологической безопасности», — подчеркнула Радионова.

Она добавила, что строительство и реконструкция таких сложных промышленных объектов предполагает применение современных технологий, в том числе в области обеспечения промышленной безопасности. Практики, которые применяет предприятие в этой области, могут стать стандартом для всей нефтехимической отрасли.

Для участников мероприятия был организован ознакомительный визит на территорию ОНПЗ, где эксперты осмотрели строительные площадки ключевых проектов второго этапа модернизации, посетили действующие установки, ознакомились с работой объединенной операторной, откуда осуществляется контроль за основными производственными процессами завода и соблюдением экологических норм.