РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июл. В подмосковной Балашихе в микрорайоне ЦОВБ на территории детской игровой площадки у дома №6 до 19 июля полностью заменят покрытие, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В четверг такое поручение управляющей компании дал первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль во время выездного совещания в микрорайонах ЦОВБ и Первомайский. Вместе с представителями УК города и профильными службами администрации он осмотрел как содержится территория микрорайонов, проверил работы по комплексному благоустройству дворов, ремонту подъездов и домов, а также пообщался с местными жителями.

«Сегодня (12 июля – ред.) основной упор мы сделали на микрорайоне ЦОВБ – это наш небольшой бывший ведомственный микрорайон, где были дома Минобороны России. Пообщались с жителями, послушали, что волнует их в микрорайоне. Мы все это осмотрели, все указания даны. Через неделю (к 19 июля – ред.) управляющая компания должна полностью заменить резиновое покрытие на детской площадке у дома №6», – сказал Коваль.

Он добавил, что, помимо этого, на территории микрорайона восстановят плитку на тротуарах, установят дополнительный уличный фонарь, построят отводные каналы и колодцы для того, чтобы исключить подтопления во дворах. По словам Коваля, на территории микрорайона ЦОВБ также снесут два ветхих дома №№7 и 8.

«Эти дома стоят уже пять лет. На эти работы в бюджет деньги уже включены – выделено порядка 12 миллионов рублей. После утверждения бюджета будет произведен снос, площадка будет очищена, и мы панируем ее благоустроить и сделать небольшой сквер. Сегодня (12 июля – ред.) мы поручили управляющей компании заколотить фанерой окна и двери на первом этаже для того, чтобы там больше не сбрасывали мусор», – пояснил Коваль.

Замглавы горокруга также отметил, что в программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году включен дом №6. В 2018 году запланирована работа по ремонту 1,2 тысячи квадратных метров кровли домов и ремонт подъездов.