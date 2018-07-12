РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 июл. Асфальт на площади более 7 тысяч квадратных метров заменили на Луговом проезде в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщил заместитель директора по ремонту и строительству автомобильных дорог компании «Стар Групп» Денис Перевалов.

«Дорога на Луговом проезде уже выработала свой ресурс. Все водители знают, в каком состоянии она была – колеи, выбоины и ямы. Мы срезали слой старого асфальта, произвели демонтаж бордюрного камня, заменили его на новый, оборудовали тротуары и 12 июля приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Чтобы не мешать проезду автомашин, все эти работы проводятся в ночное время», – сказал Перевалов.

На объекте работают около 20 человек с техникой: катками, асфальтоукладчиками, погрузчиками, самосвалами. Луговой проезд соединяет улицы Советскую, Луговую и Новую в микрорайоне Железнодорожный.

Всего в Балашихе в 2018 году будут отремонтированы 53 улицы, 40 из них находятся в частном секторе. С 2014 года в Балашихе по программе губернатора было отремонтировано 130 муниципальных дорог общей протяженностью более 120 километров.