РИАМО - 12 июл. Около 5 миллиардов рублей могут составить инвестиции в гостиницу и конференц-центр вблизи аэропорта «Домодедово», реализовать проекты планируют в течение двух лет, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

Проект разрабатывается в рамках программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области».

«Проект мы назвали «Подмосковный Сингапур» , потому что мы по площади, структуре, потенциалу схожи с этим крупнейшим международным хабом. Проект находится в высокой стадии готовности, мы разбили его на три этапа», — сказал Двойных журналистам после модуля обучающей программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области» в московской школе управления Сколково.

Он добавил, что первый этап - это развитие внутри аэропорта инфраструктуры.

«Уже есть договоренности с инвестором на инвестиции более чем в 5 миллиардов рублей в строительство уникальной огромной гостиницы, которая находится в пешей доступности от аэровокзала, а также строительство крупнейшего конгресс-центра для первого этапа развития бизнес-туризма», - уточнил Двойных.

Он отметил, что сроки реализации первого этапа составляют два года.

«В 2020-2021 годах мы сможем запустить отель с объемом инвестиций 4 миллиарда рублей, и в 2021 году мы сможем реализовать проект по строительству крупнейшего конференц-центра. Для участника бизнес-процесса не надо будет ехать в Москву и даже уходить с территории аэропорта», - заключил Двойных.

По его словам, второй этап включает четыре зоны: торговую, экспо-кластер, гостиничный рекреационный кластер и производственный кластер. Реализация второго этапа планируется в течение 10 лет.

В четверг в московской школе управления «Сколково» начался второй модуль обучающей программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области». Обучение продлится четыре дня, после чего команды будут защищать свои проекты.

Участниками обучающего курса в «Сколкове» стали авторы лучших проектов по развитию территорий муниципалитетов Подмосковья. Из 67 муниципальных образований региона в конкурсе участвовали 50. Комиссия, состоящая из представителей министерств и ведомств Московской области, а также приглашенных экспертов, выделила 10 наиболее перспективных проектов. Они предполагают развитие туризма, промышленности, высоких технологий, логистических хабов, деловых центров.

Лучшие разработки по развитию своих территорий представили Волоколамский, Воскресенский, Одинцовский районы, городские округа Богородский, Дмитровcкий, Коломенский, Зарайск, Луховицы, Озеры, Орехово-Зуево, Королев, Домодедово, Балашиха и Реутов.