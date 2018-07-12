РИАМО - 12 июл. Порядка 170 тысяч вызовов поступило в систему 112 в Москве с начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Яковлев.

«За время чемпионата на службу 112 поступило чуть меньше 170 тысяч вызовов, из них порядка 53% потребовали оповещения экстренных оперативных служб, остальные носили справочный или другой характер», - сказал Яковлев.

По его словам, во время мундиаля в столичной системе 112 в одну смену работают как минимум три специалиста со знанием иностранных языков, также привлекаются волонтеры.

С начала ЧМ-2018 в службу 112 в Москве поступило 175 обращений на иностранных языках - английском, испанском, французском, немецком и других. Преимущественно обращения касались ДТП, потерянных документов, вызова полиции, также обращались потерявшиеся иностранные гости либо нуждающиеся в помощи по вопросам ЖКХ (люди, застрявшие в лифтах, а также те, у кого сломался замок на двери).

«В настоящее время нуждающиеся в помощи также могут воспользоваться номером «911», их сообщение будет также принято, и специалист, как и по телефону «112», окажет помощь, направит специалистов на место происшествия», - сказал Яковлев.

В 2012 году в столице было создано Государственное казенное учреждение города Москвы «Система 112». В ведении ГКУ находится система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в столице.