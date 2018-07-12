РИАМО – 12 июл. Официальный курс евро к российской валюте, установленный на пятницу, снизился на 16,55 копейки и составил 72,68 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 16,55 копейки, до 72,68 рубля, курс доллара увеличился на 10,82 копейки, до 62,20 рубля», - говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 1,49 копейки, составив 66,92 рубля.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,32% и составил 2328,73 пункта, индекс РТС просел на 0,79%, до 1176,93 пункта.