РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июл. Подольское предприятие по производству упаковок для пищевых продуктов планирует в 2018 году начать развивать программу стажировок для студентов колледжей, сообщил «РИАМО в Подольске» директор по персоналу ЗАО «Георг Полимер» Всеволод Казаков.

ЗАО «Георг Полимер» находится в селе Сынково и существует с 2007 года. Предприятие специализируется на производстве полимерной упаковки для пищевых продуктов и поставляет ее крупным холдингам по переработке мяса и птицы, а также производству готовых блюд.

«На сегодняшний день наш штат составляет 216 человек, среди которых чуть более 200- сотрудники, которые непосредственно работают на производстве. У нас 15 производственных линий и мы заинтересованы в новых кадрах и в подготовке наших будущих специалистов, поэтому в текущем 2018 году мы планируем начать развивать программу стажировок для молодежи, преимущественно студентов средних специальных учебных учреждений», - сказал Казаков.

К концу текущего года предприятие планирует увеличить количество рабочих мест на 10%, а к 2022 году в 1,5 раза. Помимо этого, в планах руководства увеличить и среднюю заработную плату персонала. Так, к 2022 году она увеличится в 1,5 раз и будет составлять более 80 тысяч рублей. Руководство компании в текущем году планирует начать и строительство нового корпуса предприятия.

В текущем году ЗАО «Георг Полимер» за заслуги было награждено благодарственным письмом министерства инвестиции и инноваций Московской области.