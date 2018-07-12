РИАМО – 12 июл. Государственная Третьяковская галерея прояснила правила, касающиеся проведения несанкционированных экскурсий и учебных занятий на ее территории, с нового учебного года занятия для всех учащихся в галерее будут бесплатными, сообщает в четверг Газета.ru.

Руководство галереи заявило, что обычным посетителям не будут запрещать обсуждать произведения искусства и не будут принимать их за «черных гидов».

«Приходите в любом составе и количестве с друзьями, родственниками, коллегами, делитесь впечатлениями, рассказывайте о картинах, истории, художниках. Это не считается экскурсией или учебным занятием», — сказал представитель галереи.

Он выдвинул только одно требование: не мешать другим гостям.

В музее уточняют, что правила проведения экскурсий направлены только на оформление учебных занятий и коммерческих экскурсий.

Как отмечается в сообщении, руководство Третьяковки приняло решение сделать бесплатными учебные занятия не только для студентов профильных, но и для учащихся непрофильных вузов. Ранее непрофильным группам студентов приходилось платить за право проведения занятия 5310 рублей.

«Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Будет внедрена удобная система заявок, которая позволит каждое занятие ставить в сетку расписания всех мероприятий музея», — поясняют в галерее.

Ранее истфак МГУ принес Третьяковской галерее извинения за своих преподавателей, у которых произошел инцидент с охраной Третьяковки на выставке художника Верещагина из-за нарушения правил посещения музея.

Преподаватели-историки пришли вместе со студентами на выставку Верещагина в Третьяковку обсудить картины и не оформили специальный пропуск для группы, а после замечаний охранников написали открытое письмо с жалобой в министерство культуры.